SDM raconte l'histoire du buzz de "Vonde Vondavon"

D'où vient ce gimmick qui a fait le tour du web ?

Il peut vous arriver de l'entendre sur l'antenne de Generations. "Bolide Allemand" de SDM est le morceau le plus streamé de l'année sur Spotify et Apple Music plus d'un an après sa sortie sur l'album "Liens du 100". Mais en 2023, le titre est devenu une vraie référence avec la publication d'une vidéo virale sur les réseaux du rappeur. En interview, il raconte justement l'histoire autour du gimmick extrait de ce morceau qui a fait le tour du web : "Vonde Vondavon".

Pour Brut, SDM réalise sa rétrospective de l'année. Il était évidemment obligé de revenir sur le buzz autour de "Bolide Allemand" et le très repris "Vonde Vondavon". Une phrase remixée qui est désormais dans toutes les bouches quand le hit du rappeur se fait entendre. Mais d'où ça vient ? Sur l'hilarante vidéo, on peut entendre : "Tu peux me rappeler déjà c’est quoi le son de MDM qui fait : 'Vonde vondavon'". Dès le début, rien ne va et c'est ça qui va contribuer au buzz. SDM raconte : "L’histoire de 'Vonde Vondavon', elle est très simple. Il y a mon gars Baki RS, c’est un oncle à lui qui est à son taf, il voulait faire l’ancien un peu branché. Il voulait faire écouter le son à ses collègues mais il se souvient plus du titre mais il a l’air". L'oncle sort alors ce remix du nom du rappeur et de la première phrase de "Bolide Allemand". "On est morts de rire sur le coup, on le met en story et c’est parti en coui*les tu vois. Après de là, ça appartenait à tout le monde."

"Bolide Allemand" devient alors "Vonde Vondavon" pour tout le monde et SDM devient lui MDM. Une référence repris alors par tout le monde qui contribue au succès déjà très présent de ce morceau. Sur Youtube, son clip est le deuxième plus visionné en France en 2023, avec 59 millions de vues. La première place appartient bien sûr à "Casanova" de Soolking et Gazo.