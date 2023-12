Merveille sur son soudain succès : "Je n'arrive pas y croire"

À seulement 16 ans, la jeune artiste du 18e arrondissement de Paris explose avec "Ghetto".

Dans les couloirs de Generations, le bruit court sur une toute jeune artiste qui fait le buzz sur Tik Tok. Elle s'appelle Merveille et sa musique fait le tour de l'application. À seulement 16 ans, elle fait péter les compteurs. Son titre "Ghetto" est partout et comptabilise aujourd'hui plus de 4,8 millions d'écoutes sur Spotify et plus de 2 millions de vues sur Youtube. Avec une mélodie efficace, un timbre de voix doux et envoûtant et un refrain entêtant, Merveille se trouve très vite un public. Tellement vite que la jeune artiste originaire du 18e arrondissement de Paris a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive.

"Je suis dans le déni, avoue-t-elle à Generations. Je n'arrive pas y croire, je me dis que ce n’est pas réel". Car si elle se passionne pour la musique dès l'âge de 7 ans, elle se lance véritablement en décembre 2022. En février, elle sort son tout premier projet, "Peace&Love", qui contient trois morceaux dont "In Love", un de ses premiers succès. Il comptabilise aujourd'hui plus de 2,8 millions d'écoutes sur Spotify. Car Merveille fait tout à l'instinct. C'est la mélodie qui la guide. Pour son plus gros hit, "Ghetto", elle raconte : "Quand j'ai entendu l'instru, je me suis dit qu'il fallait que je parle de la vie, de mon quartier". Originaire de Porte de Cligancourt dans le 18e arrondissement de Paris, elle avoue : "C'est en restant dans mon quartier que je suis devenue quelqu'un". Elle poursuit : "J'ai appris des choses, c'est comme ma deuxième maison".

Son titre est partout et la propulse même sur la scène de l'Accor Arena de Paris. Le 18 décembre dernier, Merveille fait la première partie de Nej' et la foule est unanime : elle chante en coeur les hits de la chanteuse, confirmant en live son succès grandissant. Tous les yeux sont braqués sur ce jeune talent brut à polir. À ses côtés, sa mère la surveille aussi de près. "Elle est contente. C'était compliqué de la mettre dedans. Elle avait trop peur. Elle ne savait pas ce que je faisais dehors". Entourée d'une belle équipe, Merveille poursuit sa passion. Ce vendredi 22 décembre, elle offre à ses fans un beau cadeau de Noël : "Citadelle". Un nouveau morceau très attendu sur Tik Tok, qui compte à ce jour plus de 62 000 vidéos sur l'application avant sa sortie. Pour la suite, elle se laisse porter par son instinct, comme elle le fait depuis ses débuts et laisse surtout parler sa musique.

Laura MARIE