21 Savage admet aussi que ses lyrics sont “fictionnels”

Depuis l'ouverture du procès Young Thug, le sujet de l'utilisation par la justice des paroles de ses chansons est au coeur des débats. En effet, alors que le rappeur d'Atlanta doit répondre à plusieurs dizaines de chefs d'accusation, le tribunal affirme de son côté que les paroles de 17 morceaux de Thugger constituent des aveux de sa culpabilité, d'où leur volonté de les utiliser comme preuves. Une manière de faire que ne semble pas approuver 21 Savage, puisqu'il avoue dans une interview pour le magazine Rolling Stone avoir menti dans une grande partie de ses morceaux.

"C'est juste ce qui me passe par la tête. Certaines paroles sont basées sur la vie réelle, mais la plupart sont juste des histoires inventées. C'est de la put**n de fiction."

Cet aveu intervient quelques semaines après celui de Fat Joe, qui admettait lui aussi avoir menti dans "95% de ses morceaux".

"Je rappe depuis 30 ans, j'ai menti dans près de 95% de mes chansons. Je suis honnête. J'écris comme je me sens ce jour-là. Je suis juste créatif. On ne pourrait pas construire une prison assez haute pour les paroles que j'ai dites dans des chansons qui sont toutes fausses. [...] Ce qui est encore plus horrible, c’est que les procureurs savent que ces paroles ne sont pas réelles. Ils savent que c’est la créativité. Mais si cela les aide, ils s’en serviront pour mettre ces types en prison. [...] C'est très grave. Ça détruit des familles."