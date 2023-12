Jul déjà disque d'or avec "La route est longue" !

Une certification de plus pour le rappeur marseillais.

Le J continue d'écrire sa légende.

Six petits jours, et une nouvelle certification en or pour Jul avec "La route est longue". Une grosse performance pour le rappeur marseillais, qui continue d’écrire sa légende.

L'album "La route est longue" connaît un immense succès. Sorti le 8 décembre 2023, l'album a battu tous les records de l'année 2023 et il est déjà certifié disque d’or (50 000 ventes équivalentes). En seulement quelques heures, il a atteint les meilleures positions sur les plateformes de streaming, notamment sur Apple Music France. Le rappeur de 33 ans n’avait pas fait mieux en première semaine depuis son projet "L’ovni" en décembre 2016.

🚨 JUL vend 55 767 exemplaires en 1ère semaine avec son 29ème album : « LA ROUTE EST LONGUE » !



Il n’avait pas fait mieux depuis « L’OVNI » en décembre 2016 🥵



🏆 1er du TOP Albums cette semaine pic.twitter.com/Apo3vf2qdl — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 15, 2023

"La route est longue" est composé de 23 titres, comportant des featurings remqarués avec PLK, Alonzo, Tiakola, SDM et Naza. Le disque de platine frappera sûrement à la porte dans les prochains jours... si ce n'est pas plus dans les prochains mois. En tous cas on le lui souhaite.