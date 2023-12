Young Thug : son procès reporté en 2024

A cause de l'agression d'un des accusés en prison...

Les semaines et les mois passent, et Young Thug est toujours en prison... Le boss de label d'Atlanta YSL, qu'il a lui-même fondé, est retenu en détention depuis Mai 2022, avec plusieurs de ses amis et artistes signés sur son label, qui est accusé de servir de façade à des activités criminelles et d'agir comme un gang. En tout, 56 charges étaient initialement retenues contre Young Thug et plusieurs autres accusés, mais l'affaire semble bien piétiner depuis. Reports d'audience à la chaîne, écoute des disques de Young Thug pour essayer de trouver des preuves dans ses textes : on dirait bien que finalement, la justice n'est plus aussi sûre d'elle.

D'ailleurs, le procès de Young Thug vient d'être repoussé une nouvelle fois à 2024, pour une raison un peu plus grave cette fois-ci. En effet, Shannon Stillwell, lui aussi mis en cause dans la même affaire YSL, a été poignardé en prison il y a deux jours, et son état de santé est toujours incertain, ce qui a poussé le juge à annoncer que le procès serait reporté au moins jusqu'au 2 janvier 2024. On espère qu'à cette date, le jugement aura vraiment lieu et que cette affaire sera terminée une bonne fois pour toutes.

Car attendre son procès en détention pendant plus d'un an, c'est un traitement assez inhumain. On espère tout de même que les détenus pas encore jugés auront le droit de voir leurs familles pour les fêtes de fin d'année, une vraie tradition du côté des USA. On souhaite surtout en finir avec ce procès qui dure depuis trop longtemps et qui tourne au ridicule : quand les procureurs se mettent à examiner les textes des rappeurs pour essayer de les faire condamner pour meurtre et association de malfaiteurs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de faits concrets à se mettre sous la dent...