La Fonky Family annonce une tournée

Les bonnes nouvelles continuent de pleuvoir du côté de la FF.

La Fonky Family aura véritablement marqué l'histoire du rap en France. Ça n'était pourtant pas facile de passer après les "grands frères" d'IAM, qui ont pavé la route pour le sgénérations futures, tout comme NTM l'avait fait pour les parisiens. Mais la FF aura fait voler les codes traditionnels en éclat : terminé, la diction bien propre où on détache chaque syllabe à la AKH, Kool Shen ou MC Solaar. Désormais, place aux mots d'argots, et à l'accent de la rue. Et en cette fin d'année 2023, on a eu quelques belles annonces du côté de la Fonky Family.

En effet, un peu plus tôt dans al semaine on apprenait que le groupe se reformait, pour fêter les 30 ans de la FF. Mais alors qu'on croyait que le groupe allait juste réapparaître pour une ou deux dates, ce come-back semble prendre une autre tournure. Le groupe a dû être surprise de l'engouement autour de l'annonce de leur retour, et ils ont décidé de prolonger la fête, en partant plutôt sur une "mini-tournée", dont les concerts auront lieu l'été prochain. Vous pourrez donc les retrouver à Vitrolles, Trelins, Charleville-Mézières et Dijon.

Car oui, la FF sera bien à l'affiche du Golden Coast festival, l'événement 100% rap programmé à Dijon pour la première fois, en septembre 2024. Aux côtés de SDM, Booba, SCH, Bu$hi, La Fève et bien d'autres, la Fonky Family continuera de brandir l'étendard du hip-hop bien haut, pour le plus grand plaisir des fans. Et avec 1,2 millions de disques vendus dans les années 90 et 2000, on peut vous dire qu'il y aura du monde pour venir les voir sur scène.

En espérant, toujours, que ça leur donne envie de retourner ensemble en studio pour faire de nouveaux morceaux !