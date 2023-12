Oldpee sur 13 Block : "Ça fait partie de mon histoire"

Pour Generations, le rappeur évoque ses liens avec son ancien groupe.

Le 8 décembre, Oldpee dévoilait un nouveau projet solo : une mixtape intitulée "Je m'appelle Sidi". Seize titres où le rappeur précise son univers, dévoile sa personnalité en dehors de son ancien groupe, le 13 Block. Il invite aussi un casting XXL à poser avec lui : Hamza, Guy2Bezbar, Gradur, DA Uzi ou encore So La Lune, Dinos, Freeze Corleone et son collègue de toujours, Zed. À l'occasion de cette sortie, Oldpee était de passage dans les studios de Generations. Il était l'invité de "My G", présenté par Jefferson. Il a notamment évoqué sa relation avec le 13 Block depuis l'évolution en solo de ses trois autres membres, Stavo, Zefor et Zed.

"Chaque membre du groupe a une image, une identité, explique Oldpee. Ce n'est pas comme ci on est dans un groupe et tout le monde fait la même chose. Quand on était à quatre, on se complétait". L'interprète de "C'était pas moi" poursuit : "Nous, on se connaît parce qu'on est des potes. J'ai mon histoire, Zed a son histoire, Stavo a son histoire, Zefor a son histoire. On n'aura pas tous la même façon de la raconter et je trouve que c'est ça qui est kiffant".

Pour Oldpee, ces carrières en solo sont comme "une deuxième chance" pour lui. "Souvent, quand les gens ne voient plus un groupe, ils se disent qu'il y a peut-être de l'eau dans le gaz alors que même pas. On traîne ensemble, on a toujours traîné ensemble. On est des grands garçons. Quand on s'est dit qu'on voulait démarrer nos carrières en solo, on se l'est tous dit pendant la tournée. Ce n'est pas quelque chose de mauvais". Il conclut : "C'est une façon saine et indirecte de continuer à faire vivre le groupe."

Durant l'interview, Oldpee explique également l'origine de son nom d'artiste. L'intégralité de l'entretien est disponible ci-dessous.