Le Wu-Tang Clan en résidence à Las Vegas

Le Wu-Tang va jouer à la table des plus grands.

Si on devait nommer les artistes ou les groupes qui ont le mieux incarné l'esprit hip-hop, sans faire de concessions, allant même jusqu'à tenir des discours assez radicaux sur ce qui est du rap et ce qui ne l'est pas, le Wu-Tang Clan serait en tête de liste. Le collectif new-yorkais mené par RZA a depuis laissé la place aux plus jeunes, leur dernier projet datant de 2017, mais ils continuent quand même d'apparaître régulièrement, notamment sur scène, pour rappeler aux fans de rap ce qu'ils savent faire.

Et ils auront bientôt la scène idéale pour pouvoir le faire à nouveau, au début de l'année 2024. En effet, le Wu-Tang Clan a annoncé via ses réseaux sociaux qu'ils allaient bientôt établir leur résidence à Las Vegas, au théâtre du Virgin Hotels. Derrière le terme de "résidence" se cache simplement le fait de rester dans la même ville, sur la même scène, pendant plusieurs jours pour donner des concerts, le plus souvent dans la salle de concert de l'hôtel prestigieux dans lequel vous êtes en résidence. C'est ce qui va se passer pour le groupe, le 9 et 10 février 2024, ainsi que le 22 et 23 Mars.

Les premières dates de leur résidence correspondent d'ailleurs à celles du week-end du Superbowl, qui devrait retenir toute l'attention cette année encore, et qui aura d'ailleurs lui aussi lieu dans le Nevada à Paradise, pas si loin de Las Vegas. Cette série de concerts du Wu-Tang est préparée depuis plus de 5 ans selon RZA, et comme on fête les 50 ans du hip-hop, c'est l'occasion idéale.