Jul : son "concert" en Suède créé la panique

Jul est devenu un des patrons du rap français, et ça fait maintenant quelques années, depuis "My World", qu'il trône régulièrement en tête des ventes dans tout l'Hexagone. Il faut dire que le J a réussi à créer un véritable phénomène culturel avec sa musique et ses clips : on se rappelle notamment des maillots de foot venus de Thaïlande qui se sont multipliés dans tous les quartiers de France après avoir été vus dans ses clips. Cette semaine, le J a provoqué la panique à l'autre bout de l'Europe, en Suède.

Le 9 décembre dernier, les fans du J ont cru halluciner, lorsqu'ils ont vu débarquer sur Internet des places pour un concert de Jul à 5 euros. Problème, les internautes n'avaient visiblement ps pris toutes les informations avant de faire leur achat. En effet, d'une part, le concert avait lieu en Suède, ce qui fait quand même un peu loin pour aller voir l'OVNI alors qu'il se produit régulièrement en France. Et le deuxième problème découle directement du premier : en suédois, "Jul" veut tout simplement dire "Noël".

🔴@jul a fait parler de lui jusqu'en Suède. Certains fans se sont rué sur les billets d'un spectacle annoncé par une commune suédoise. Des billets pas chers, et pour cause: ils n'avaient pas compris que #Jul signifie Noël en suédois.



Explications d'@OttiliaFerey dans #RTLBonsoir pic.twitter.com/Y52vOBGsLU — RTL France (@RTLFrance) December 11, 2023

La commune Suédoise avait donc juste organisé un événement de Noël, avec un concert à 5 euros l'entrée. Mais les fans de Jul sont beaucoup trop passionnés et ont pris ça pour une occasion de voir leur idole sur scène à prix réduit. Les places se sont donc écoulées en un rien de temps. La nouvelle a depuis fait le tour des médias français, et la commune suédoise a même dû fournir des explications. L'histoire ne dit pas, en revanche, si ceux qui ont acheté leur place comptent finalement bien en profiter, en allant jusqu'en Suède pour Noël.