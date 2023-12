Les Flammes : présentation de la prochaine cérémonie

Cette nouvelle édition est remplie de nouveautés !

Le 11 mai 2023, on assistait pour la première fois à la cérémonie des Flammes qui a pour but de récompenser les artistes et acteurs du rap français. Présentée par Fadily Camara et diffusée sur la chaine YouTube de Booska-P, c’est une manifestation qui a fait l'événement.

Et si cette cérémonie a été énormément regardée avec plus de 28 millions de vues sur la Toile, la nouvelle édition est déjà sur les rails. Ce sera le 24 avril 2024 au théâtre du Châtelet à Paris. A la différence de la première édition, quelques changements vont être apporté à cette deuxième édition. Par exemple, la cérémonie sera diffusée en prime time simultanément sur W9, YouTube et Twitch sans oublier les trois nouvelles catégories de prix qui s’ajouteront aux 21 déjà existantes. Il s’agit notamment de la "Flamme de la Révélation Scénique de l’Année", la "Flamme du Rayonnement International" et la "Flamme du Producteur de Spectacle de l’Année".

Les Flammes, deuxième édition. Jeudi 25 avril 2024 au @theatrechatelet. pic.twitter.com/UB5VLZYK0Z — Les Flammes (@LesFlammes2023) October 25, 2023

Pour le moment, on ignore l’identité du maitre ou de la maitresse de cérémonie puisqu’aucune information n’a été dévoilée à ce sujet. En revanche, le public et les membres du jury pourront voter pour les candidats à partir de mars 2024.

On se souvient que, pour la première, le prix de "l’album nouvelle pop de l’année" a été remporté par Tiakola avec son album intitulé "Mélo" sans oublier Aya Nakamura et Gazo pour les prix de "l’artiste féminine" et "l’artiste masculin de l’année".