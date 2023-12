Wu-Tang Clan : bientôt le jeu sur Xbox ?

Le légendaire de groupe de rap sera la vedette d'un RPG à prévoir d'ici un ou deux ans.

Prêt à jouer avec le Wu-Tang Clan sur Xbox ? Car d’après un récent rapport d’Insider Gaming, le mythique groupe de rap américain est la vedette d’un tout nouveau jeu vidéo actuellement en préparation.

Intitulé "Project Shaolin", il s’agit d’après le rapport d'"un RPG à la troisième personne axé sur la mêlée avec une coopération à quatre joueurs". Les neufs membres du Wu-Tang Clan seront bien sûr tous de la partie et la musique du jeu est évidemment extrait de l’incroyable discographie des artistes de Staten Island et réinventé par le producteur américain Just Blaze. "Les joueurs peuvent choisir parmi quatre armes différentes qui ont toutes des styles de jeu différents et uniques (épées simples, épées doubles, etc.), poursuit le rapport. Le butin et les objets que vous collectez s'intègrent tous dans le centre social central du jeu, appelé le ‘quartier’. Ici, les joueurs pourront vendre leur butin, écouter de la musique et montrer leurs choix de mode uniques les uns avec les autres."

Développé par Brass Lion Entertainment, jeune studio créé en 2019, le projet pourrait voir le jour d’ici un ou deux ans. Le Wu-Tang Clan n’a jamais caché sa passion pour le jeu vidéo. L’année dernière, il s’associait avec Fortnite avec tout un pack contenant des tenues et objets uniques. "Project Shaolin" succèdera à "Wu-Tang: Shaolin Style" sorti en 1999 sur la Playstation, un jeu de combat où le but étant d'empêcher le maître Mong Zhu de dominer le monde.