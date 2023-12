Jul : les chiffres fous de "La route est longue"

Est-ce que vraiment, on est surpris ?

Comme prévu, le nouvel album de Jul fait de nouveau un raz-de-marée sur les plateformes de streaming. On pourrait penser que l'omniprésence du Marseillais pourrait fatiguer les auditeurs ou ses fans, il n'en est rien : plus il sort de projets, plus il cartonne. C'est sans doute un phénomène assez unique dans l'histoire de la musique. Parce qu'en ce qui concerne le rap français, il est bien bien au-dessus, qu'on aime ou pas, qu'on le veuille ou non. Rappelez-vous, les chiffres ne mentent pas et ceux de son dernier album "La route est longue" sont encore une fois incroyables !

L'album de Jul a donc été écouté 4,6 millions de fois sur Spotify en seulement 24h ! En cela, il fait bien mieux que "C’est quand qu’il s’éteint ? "avait généré 3,6 millions de streams sur la même plateforme durant la même durée.