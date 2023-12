SDM, Gazo, Soolking ont les clips les plus vus sur YouTube en 2023

Des chiffres impressionnants.

Qui dit fin d’année, dit bilans et records. Sur YouTube France, les clips n'ont pas manqué, et Soolking, Gazo et SDM ont fait exploser les compteurs de vues.

YouTube France a dévoilé un communiqué dans lequel on observe les 10 clips de musique les plus vus dans l’Hexagone en 2023. Sans grande surprise, c’est le hit de l’été "Casanova" de Soolking et Gazo qui est à la première place avec plus de 96 millions de vues. Il est suivi par "Bolide Allemand" de SDM avec 59 millions de vues. Gaulois et Ninho complètent le podium avec leur titre "Jolie", qui totalise 51 millions de vues.

À noter également la belle année de Gazo, apparaissant à trois reprises dans ce classement avec les clips "Casanova", "Saiyan" et "C’est Carré le S". Notre marché musical français fonctionne à merveille puisque seule Miley Cyrus, non francophone, fait partie de ce top 10.

Le top 10 des clips les plus vus en 2023 sur YouTube France :

Soolking feat. Gazo, "Casanova" SDM : "Bolide Allemand" Gaulois feat. Ninho : "Jolie" Jul : "La Faille" Heuss L’Enfoiré feat. Gazo : "Saiyan" Aya Nakamura : "Baby" Miley Cyrus : "Flowers" Naps feat. Gazo & Ninho : "C’est Carré le S" Yanns : "Mains en L’air" Niro feat. ElGrandeToto : "Qui Sait"

Le clip de Soolking et Gazo "Casanova" :

Le clip de SDM "Bolide Allemand" :

Le clip de Gaulois et Ninho "Jolie" :

On notera une fois de plus que le rap occupe encore une place primordiale dans les clips musicaux français. Et cela risque de tenir longtemps.