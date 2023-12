The Weeknd dévoile ses skins Fortnite

L'artiste canadien est la tête d'affiche du nouveau mode du jeu vidéo : "Fortnite Festival".

Pendant le confinement, Fortnite a été particulièrement vif en programmant des concerts virtuels. Après Ariana Grande et Travis Scott, la tendance s’est lancée et depuis, les stars sont nombreuses à venir chanter dans le jeu vidéo d’Epic Games, comme Aya Nakamura. Alors qu’Eminem se produisait le 2 décembre dernier, un nouvel artiste va bientôt faire son apparition.

En plus des performances live, certains interprètes ont la chance d’avoir leur propre skin dans le jeu vidéo. Un look personnalisé qu’il est possible de faire porter à son personnage. Alors qu’il annulait la fin de sa tournée en novembre dernier qui devait notamment le faire voyager en Australie et Nouvelle-Zélande, The Weeknd se rattrape pour le plus grand bonheur de ses fans et annonce être le premier invité de la nouvelle expérience Fortnite : "Fortnite Festival". Sur ses réseaux sociaux, il partage ainsi les différents skins à son effigie qui seront disponibles le 9 décembre prochain, lors de la première de ce nouveau mode.

Fortnite Festival sera ainsi introduit au public qui pourra découvrir "un nouveau jeu musical" où il est possible d’interpréter un répertoire de chansons en groupe ou bien en solo. Pour l’instant, la playlist se compose de The Weeknd, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Imagine Dragons ou encore Billie Eilish. Mais le 9 décembre prochain, une autre question se pose : est-ce que l’interprète de "Blinding Lights" assurera un concert ou est juste la star de ce nouveau mode ? Affaire à suivre.