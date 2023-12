Jul : sa déclaration d’amour à son public

Avant la sortie de son vingtième album, le Marseillais remercie ses fans.

Plus de cinq mois après la sortie de son dernier album "C’est quand qu’il s’éteint ?", Jul va déjà balancer la suite. L’artiste le plus prolifique de sa génération a annoncé à son public la parution de son vingtième album intitulé "La route est longue" le 8 décembre prochain. Un nouveau projet qu’il entoure d’une promotion de qualité pour son public. Entre partenariat avec l’OM et pop-up store à Marseille, Jul donne tout pour ses fans qu’il n’oublie jamais de remercier pour sa carrière.

Sur les réseaux sociaux, le rappeur marseillais a justement pris la parole mardi 5 décembre. Dans un long message adressé à sa communauté, Jul partage tout son amour à son public. "Un grand merci à ma team qui me soutient encore", débute-t-il. Et comme à son habitude, l’interprète de "La bandite" prévoit de belles choses pour eux : "Sachez que je vous prépare une belle petite surprise, j’espère que vous serez contents !" Il poursuit : "Sachez aussi que je vous aime et que je n’oublie pas que c’est grâce à vous si j’en suis là aujourd’hui, si je peux faire tout ce que je peux faire dans ma vie, c’est parce que vous m’avez soutenus comme des vaillants et des vaillantes et sachez que moi je n’oublie pas tout ça !"

Une belle déclaration d’amour à toutes les personnes présentes et qui l’écoutent depuis toutes ces années, qui permettent aussi à Jul de garder les pieds sur Terre et de ne pas se faire attraper par le succès : "Mon but c’est toujours de ne pas changer, rester moi-même. Je ne changerais pas pour quelqu’un, ni pour de l’argent ou je ne sais quoi… et désolé si vous me voyez pas trop sur les réseaux". Il conclut : "J’essaie d’être un peu dans la vraie vie ! Voilà, je vous aime fort."