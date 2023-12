Nekfeu : ses albums de retour sur les plateformes, ses clips sur YouTube !

🚨 Les albums “FEU” et “CYBORG” de NEKFEU sont de retour sur Apple Music & Deezer !



Le rappeur a également remis en ligne ses clips sur Youtube. pic.twitter.com/lGwYdzIq3h — WRLD (@wrld_mag) December 4, 2023

"Feu" et "Cyborg" sont aussi revenus sur Spotify. La preuve en image.

Il n'est pas certain qu'on en sache beaucoup plus dans les jours qui viennent, l'affaire reste donc très mystérieuse et à suivre !