REA dévoile “PTQMLD - Poétiquement mélodieux”

En janvier 2020, REA rencontre le producteur, Low. Ensemble, ils sortent plusieurs singles qui conquièrent un public aussi bien français que belge. Le premier EP de cinq titres, intitulé "RED", voit le jour en mai 2020, cumulant plus de 53 900 streams jusqu'à présent, témoignant du succès grandissant de l'artiste.

Après le succès de "RED", REA n'en reste pas là. En mai, il surprend ses fans avec le projet "Rumba rythm and blues". Pour faire patienter son public jusqu’à la partie deux de celui-ci, il annonce la sortie de "PTQMLD - Poétiquement mélodieux" le 24 novembre. Il utilise habilement les réseaux sociaux, en teasant son public avec trois capsules “Poétiquement mélodieux” originales sur Instagram.

Le 24 novembre, le voile est levé, et le public découvre avec enthousiasme ce nouvel opus. Le visuel de la tracklist, publié sur YouTube et filmé en POV, offre une expérience immersive où le spectateur est plongé dans l'univers artistique de REA, entièrement réalisé et monté par l'artiste lui-même.

"PTQMLD - Poétiquement mélodieux" promet une expérience musicale captivante. L’introduction, "Jodeci", composée par REA lui-même, dévoile ses compétences multiples. On retrouve aussi des notes de guitare jouées par REA sur "Itinéraire". Le reste du projet est produit par Djorain et comporte également une collaboration spéciale avec Low sur le morceau "Toi & moi".

REA a su créer sa propre identité musicale, qu'il baptise "Rumba rythm and blues", fusionnant habilement le hip-hop, la soul, le R&B, la rumba et une touche de pop. Son style unique est une combinaison harmonieuse d'influences variées, créant ainsi une expérience auditive distinctive.

REA nous partage son état d'esprit actuel : "En fait là, je suis dans ma période RRB. Ce que je veux dire par là, c’est tout simplement que je suis plus dans l’optique de prouver mon talent. J’ai déjà montré ma polyvalence auparavant, donc là, cet EP, c’est fait pour vous familiariser avec ma signature en tant qu’artiste et visionnaire. Je vous montre le vent frais que je peux apporter sur la scène et comment je sais marier mes univers et mes cultures respectives. Ça y est, je pense que je suis prêt, c’est le moment. Et ce moment, je veux pas le saisir demain, mais je veux le saisir maintenant.”"

"PTQMLD - Poétiquement mélodieux" représente un moment charnière pour REA, qui souhaite partager son mélange d’univers singulier avec son public. Un artiste émergent à suivre de près, prêt à laisser une empreinte indélébile dans l'industrie musicale avec son mélange unique de sonorités poétiques et mélodieuses.