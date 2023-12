Lazer MMZ annonce un album 100% Maroc

Le rappeur de Corbeil est en plein charbon.

Si pendant un temps,la mode dans le rap game était de dire qu'on n'écoutait pas et ne regardait pas ce qui se faisait chez la concurrence, désormais tout ça a bien changé. Les rappeurs sont très à l'affût des nouveautés et des bonnes idées qu'ils peuvent voir chez leurs collègues du game. On se rappelle notamment de la multiplication des projets "départementaux", après la sortie de "93 Empire" ou de "13'Organisé" par exemple. Mais aujourd'hui, la mode est aux projets "nationaux", comme pour la compilation 100% Congo lancée par Gradur.

Ou encore l'album 100% Algérie annoncé par Naps la semaine dernière. Et cette semaine, on apprend qu'un nouveau projet dans ce style va aussi voir le jour, mais cette fois concernant les rappeurs marocains. C'est Lazer MMZ, la moitié de la MMZ, le groupe de Corbeil également très proches de PNL, qui est visiblement à l'initiative du projet. Il a lui-même fait l'annonce sur les réseaux sociaux, en dévoilant du même coup quelques noms qui vont venir lui prêter main forte sur le projet.

On retrouvera donc Maes, mais aussi Baby Gang, le rappeur italo-marocain qui a un très beau buzz lui aussi, 7liwa, mais aussi Aymane Serhani. Un casting assez éclectique, même si pour le coup, Maes et Baby Gang ont déjà fait un feat ensemble, "Mocro Mafia". Il y aura également d'autres noms, qu'on ne connait pas pour le moment, mais attendez vous à du lourd au programme. On ne sait pas quels sont les moyens de Lazer MMZ pour le projet, mais s'il lui reste quelques billets de côté, il faut savoir que French Montana est lui aussi un rappeur marocain, et que le ramener sur un projet 100% Maroc, ça ferait sûrement un buzz incroyable.