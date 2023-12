SDM : "Bolide allemand" est le titre le plus écouté de 2023 sur Apple Music

Un succès de plus pour le rappeur de Meudon.

Le titre "Bolide allemand" de SDM a été désigné comme la chanson la plus écoutée de 2023 sur Apple Music. Ce son, issu de l'album "Liens du 100" il y a tout juste un an, a connu un vif succès depuis sa sortie. Il a su conquérir un large auditoire, et ce, sur les trois grandes plateformes de streaming.

“Bolide allemand” SDM est le titre français le plus écouté de 2023 sur Deezer et Apple 🎧 pic.twitter.com/BiXzYqAliW — Views (@viewsfrance) November 29, 2023

"Bolide allemand" est également un carton sur Deezer, se positionnant comme le deuxième morceau le plus écouté de l'année, derrière le tube international "Flowers" de Miley Cyrus, c'est dire.