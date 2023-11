Benjamin Epps sur son utilisation du mot "Roi" : "C'est une aspiration"

Pour Generations, il s'explique sur ce mot assez présent dans ses textes.

En 2022, il a été honoré à l'international. Nominé au BET Hip Hop Awards, Benjamin Epps s'est vu décerné le titre de "Best International Flow", face à Central Cee, Le Juiice ou encore Knucks. Un véritable exploit pour le rappeur belge qui sort son premier album l'année d'après, "La Grande Désillusion". Du haut de ses 27 ans, il attise la curiosité de tous avec son flow, ses textes et sa vibe "à l'ancienne".

Benjamin Epps était dans les studios de Generations et est le nouvel invité de l'émission "My G" présenté par notre animateur Jefferson. Ils ont notamment parlé du terme "Roi", souvent employé par l'interprète de "BMW BOYZ".

"Il y a un mot qui revient assez souvent dans ton album, débute Jeff. C'est le mot 'Roi'. Tu viens de commencer ta carrière, mais tu parles déjà d'un grand titre, d'un grand nom. Qu'est-ce que ça t'évoques le 'Roi' ?". Benjamin Epps répond alors : "Elle est deep ta question". Il poursuit : "Je me considère comme le roi chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir une famille, de gens qui dépendent de moi. Ça veut pas dire qu'ils sont inférieurs, j'ai juste un peu plus de responsabilités". Le rappeur belge s'explique alors sur ce terme dans sa musique : "Quand je dis 'Le Roi' c'est parce que musicalement parlant je veux avoir cette responsabilité-là. Je veux être celui que les gens attendent, je veux être celui qui fait les meilleurs morceaux, les meilleurs albums, celui qui est le plus fort en featuring. J'ai envie d'assumer cette position-là".

"Je ne suis pas forcément dans la position de roi aujourd'hui, avoue-t-il. Parce qu'il y a plein de frères et soeurs qui font le même truc que moi et qui sont dans une bonne position aujourd'hui. Je pense à Josman, Kenzo, Hamza... Il y a plein d'artistes qui font bien ce qu'ils font et qui sont aussi des rois à leur échelle finalement". Il conclut : "C'est vraiment une aspiration".

L'intégralité de l'interview de Benjamin Epps par Jefferson est disponible ci-dessous.