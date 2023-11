Sadek s'attaque maintenant à Ninho

Le rappeur est sur tous les fronts.

Si il y a bien un rappeur français qui est sur tous les fronts en ce moment, c'est Sadek. Le rappeur a annoncé la sortie de "Nique le Casino 2" pour le 8 décembre, un nouvel album qui va marquer le début d'une nouvelle étape pour l'artiste. En effet, il semble plus que jamais isolé dans le rap game, car il a multiplié les clashs et les messages agressifs envers ses collègues rappeurs. Avec, en première ligne, Booba évidemment, mais aussi Werenoi, ou encore, plus surprenant, Ninho.

Les deux rappeurs semblaient plutôt proches depuis plusieurs années, mais désormais le torchon brûle entre les deux ex-poto du REC 118. Après quelques tensions l'année dernière, Sadek avait plus ou moins apaisé les choses mais les tensions sont désormais au maximum. En effet, le rappeur du 93 a visiblement été visé par une plainte en justice de Ninho et ses avocats, qui ont demandé à Dek-sa de retirer le featuring "TP" des plateformes de streaming, car aucun contrat n'aurait été signé pour l'exploitation du single, ni pour qu'il figure sur l'album de Sadek "Ouvert tout l'été" sorti en juin.

Du coup, Sadek s'est empressé de réagir sur les réseaux sociaux : "tu envoies des avocats, grand voyou d'Internet... ne serait-ce que pour toutes les fois où je t'ai aidé, tu devrais te montrer reconnaissant, comme la fois où je t'ai dépanné 100€ parce que tu n'arrivais pas à payer ton repas chez Xavier Pincemin. Ou la fois où je t'ai empêché de te faire marbrer ta race par des petits de chez moi ou quand j't'ai fait signer à Rec118".

Salut @ninhosdt appelle pas toute la terre tête de bite , appelle moi et ça changera rien tu n’as plus aucune solution 😂😂 — sadek (@Sadekniuum) November 29, 2023

Sadek a d'ailleurs continué les hostilités aujourd'hui, à travers des tweets, dont l'un déclare : "Je t’ai dit d’arrêter de dire Johnny gros trimard , je vais devoir montrer tes auditions de poukave". On risque donc d'entendre encore parler de ce clash pendant plusieurs jours, avec apparemment des dossiers à venir !