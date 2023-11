Jul, Gazo, Ninho : le rap français domine l'année 2023 de Deezer

Le rap français a fortement marqué l'année 2023 de Deezer.

On arrive tout doucement au mois de décembre, celui des bilans et des tops qui reviennent sur l'année qui vient de s'écouler. Tous ou presque, on attend la rétrospective de notre année de musique sur les plateformes de streaming. Deezer a ouvert le bal avec les premières révélations sur les artistes les plus écoutés en 2023. Sans surprise ou presque, on s'aperçoit que le rap français domine allégrement la plupart des classements révélés par l'organisation française.

TOP 5 Artistes :