50 Cent continue de troller Diddy : il veut prendre sa place comme dirigeant de Revolt

Depuis les multiples accusations de violences visant Diddy, tout semble s'écrouler pour lui. Récemment, le rappeur new-yorkais quittait notamment sa place de président de Revolt, sa chaine télé créée en 2013. Une décision qu'il aurait pris seul, selon le communiqué de la chaine diffusé sur leurs réseaux sociaux.

Et forcément, cette annonce fait plaisir à 50 Cent, qui depuis quelques semaines s'est lancé dans un véritable clash à sens unique contre Diddy. Cette fois, il propose à son meilleur ennemi de prendre sa place de président, dans un message plein d'ironie, comme d'habitude !

"Je vais l'acheter pour toi mon gars, pour le prix le plus bas. [...] Je vais donner quelques dollars pour ça ! Vend-le moi, et on pourra être amis. Je suis sérieux, appelle moi !"