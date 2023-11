Young Thug : ses textes analysés lors de son procès

Pour le juge, les paroles du rappeur constituent des preuves évidentes.

Depuis hier, le procès de Young Thug est officiellement lancé. Pour rappel, le rappeur d'Atlanta et d'autres membres de YSL sont visés par plus de trente accusations parmi lesquelles meurtre, vol à main armé ou appartenance à un gang. Si plusieurs centaines de personnes sont attendues pour témoigner contre Thugger à la barre, le tribunal compte également utiliser ses paroles comme preuves complémentaires de son implication. Au total, 17 de ses morceaux vont être décortiqués ces prochains jours et sont pour l'accusation des aveux de la culpabilité du rappeur.

"On ne parle pas ici de paroles de rap, mais de paroles de gang. Ce sont des confessions."

Ses avocats ont pourtant essayé d'exclure les paroles de Young Thug de la liste des preuves, expliquant qu'elles risquaient d'influencer injustement les membres du jury. Pour eux, il s'agit clairement d'une atteinte à la liberté d'expression de Thugger.

D'une envergure tentaculaire, ce procès est prévu pour durer de 6 à 9 mois. Il risque d'être autant plus mouvementé sachant qu'hier à son ouverture, un des membres du jury était absent, voire porté disparu selon certaines rumeurs. Ça commence bien...