50 Cent continue de troller Diddy

Cette fois, Jay-Z est impliqué dans l'histoire.

Depuis plusieurs semaines, Diddy semble être la cible préférée de 50 Cent. Après l'avoir clairement accusé d'être impliqué dans le meurtre de Tupac ou encore clashé sur ses soirées, Fifty trolle à nouveau Diddy sur les réseaux sociaux. Cette fois, Fif a repartagé une ancienne vidéo filmée lors de l'une de ses tournées avec T.I en 2007. Sur la séquence, on peut voir T.I introduire sur scène deux guest inédits : Diddy et Jay-Z. Et alors que le boss de Bad Boy apparaît devant la foule, on le voit frapper le postérieur de Hov à plusieurs reprises.

"Diddy tapote les fesses des n***as... Non, je ne suis pas pour ça, je ne l'ai jamais été. LOL"

Depuis l'annonce de la plainte de Cassie contre Diddy pour viol et violences, 50 Cent ne cesse de se moquer de Puff. Et même si l'histoire a été réglé assez rapidement entre la chanteuse et son ex petit-ami, Fifty n'y croit pas. Dans un post Instagram supprimé depuis, l'ex-boss du G-Unit avait notamment écrit : "il a vraiment lâché la thune super vite" (ce qui sous-entend que pour lui, il est bien coupable). Il a également posté une image sur twitter, dans laquelle on peut lire : "si je t'envoie ça, ça veut dire que je veux mon argent avant demain. Je n'attendrai pas jusqu'à lundi", rajoute-t-il en légende, avec le site du merch G-Unit. Et avec tous les autres bad buzz que Diddy enchaine en ce moment, Fifty a de quoi se frotter les mains...