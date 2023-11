PNL : Ademo bientôt de retour ?

Le rappeur annonce vouloir "apporter sa pierre à l'édifice pour la paix dans le monde".

"Je ne suis pas du genre à aimer m'exposer comme vous le savez". Très discret depuis la sortie de "Deux Frères", dernier album de PNL paru en 2019, Ademo n’a pas hésité à s’emparer de ses réseaux sociaux pour alerter sa communauté sur le conflit israélo-palestinien. D’abord en publiant une lettre ouverte à Emmanuel Macron et ensuite en se rendant à la manifestation en soutien à la Palestine avec son frère N.O.S. Cette semaine, il a de nouveau pris la parole en story.

"Depuis le début du massacre palestinien, je réfléchis beaucoup à comment je pourrais apporter mon soutien autrement qu'en envoyant des posts dénonciateurs, explique Ademo à son public. Pas parce que cela n'a pas d'impact, bien au contraire, nous savons à quel point ensemble grâce aux réseaux sociaux utilisés à bon escient, nous pouvons changer les choses". Il poursuit : "Je veux juste vous dire que si quelque chose arrive de ma part dans pas longtemps, ce sera dans le but d'apporter ma pierre à l'édifice pour la paix dans le monde". Le rappeur devrait alors bientôt sortir totalement du silence, pour la bonne cause.

"La vie m'a gâté. Je suis conscient de la responsabilité que j'ai, qui me rend vivant et que je m'impose. Surtout le plus important, si cela arrive, c'est qu'il ne faudra pas parler de moi, mais de nous, unis". Ademo conclut : "J'espère que Dieu me guidera pour faire les meilleurs des choix. Amour et paix à mes proches et sur vous. Dieu est grand." Pas de retour en musique donc pour la moitié de PNL, mais un retour dans un but associatif et humain afin d'oeuvrer pour le bien commun.