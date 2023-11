Eazy-E : son fils tease de nouveaux titres

Grâce à l'intelligence artificielle.

Aussi bien critiquée qu'appréciée, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de la musique fait régulièrement débat. Si certains comme Ice Cube sont catégoriquement contre, d'autres comme Lil Eazy-E y voient le moyen de créer de la nouveauté et même de rendre hommage à certains artistes disparus. En effet, le fils du très regretté Eazy-E a récemment confié à TMZ son envie d'avoir recours à l'IA pour sortir des nouveaux morceaux de son père. Cela permettrait en fait de terminer des titres inachevés du rappeur et de les partager avec son public, près de 30 ans après sa disparition.

"On verra. Tu sais, il y a des morceaux cachés, alors on verra comment ça se passe !"

Cette discussion inédite se tenait le jour de l'inauguration de la "Eazy Street" à Compton, ville natale d'Eazy-E, en présence de sa famille et ses amis. Un très bel hommage rendu à celui qui nous a quitté en 1995 à seulement 30 ans et dont l'impact est d'autant plus fort en cette année des 50 ans du hip-hop.

"Mon père a enfin eu ce qu'il méritait, une rue monumentale de la ville qu'il a inscrite sur la carte [du hip-hop]."

De son côté, le président de la Chambre de commerce de Compton Entertainment assure que le choix d'honorer Eazy-E dans le cadre du 50e anniversaire du hip-hop était une évidence.

"Comme c'est le 50e anniversaire du hip-hop, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de contacter le conseil municipal, d'en parler et ils ont adoré l'idée."

En espérant donc pouvoir prochainement découvrir des morceaux inédits d'Eazy-E !