SCH ne s'arrête plus et annonce une nouvelle tournée

Le S repart ambiancer les foules.

Bonne nouvelle pour les fans ! SCH a annoncé une nouvelle tournée pour 2024, comprenant 16 concerts dans toute la France, en Belgique et en Suisse. La tournée débutera le 7 novembre 2024 à Rennes, et se poursuivra à Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Clermont, Lyon, Genève, Saint-Etienne, Strasbourg, Amnéville, Paris, Rouen, Amiens, Bruxelles et Lille.

Cette série de concerts fait suite à la projection en salle de son concert mémorable au Vélodrome le 22 juillet 2023, où SCH a offert une performance exceptionnelle devant une foule de plus de 53 000 personnes. À la fin du film, le rappeur marseillais a indiqué son intention de repartir en tournée dès l'année prochaine.

SCH, qui a connu un grand succès avec son album "JVLIVS II" sorti en mars 2021, est très attendu par ses fans pour cette tournée qui s'annonce comme un événement majeur dans le paysage du rap français 2024.

Les billets pour ses concerts sont disponibles sur différentes plateformes de vente de billet.