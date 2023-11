DMX : Swizz Beatz envisage un album posthume

Une suite à "Exodus" ?

Swizz Beatz a évoqué la possibilité de sortir un nouvel album posthume du défunt rappeur DMX. Lors d’une interview pour HipHopDX le 24 novembre, le producteur a déclaré qu'il avait assez de matière pour préparer une suite à l'album "Exodus" de DMX, sorti en mai 2021.

"Nous avons beaucoup d'autres chansons. Avons-nous assez de matières pour créer un nouvel album pour DMX ? Bien sûr", a-t-il déclaré. "Est ce que je vais faire un autre album de DMX ? Je n'en sais rien. Il faut que ça fasse du bien".

Le projet "Exodus" était sorti seulement un mois après la mort de DMX. Il avait été victime d'une crise cardiaque due à la cocaïne. Swizz Beatz a joué un rôle crucial dans le projet. Cet album avait accueilli des invités tels que JAY-Z, Nas, Snoop Dog, Lil Wayne, ou encore Alicia Keys. Un beau succès, même si certains puristes avaient exprimé des réserves quant à la direction artistique de l'album, le qualifiant de trop "doux".

"Exodus, il l'a produit et l'a dirigé." explique Swizz Beatz. "Beaucoup de gens voulaient que DMX soit plus dur, plus fort, ils me l'ont même reproché. Mais c'est en fait ce qu'il voulait faire depuis le début", décrit-il.

L’alchimie entre Swizz Beatz et DMX était connue depuis de nombreuses années, et des titres à succès sont nés comme "Ruff Ryders' Anthem" ou encore "Party Up".