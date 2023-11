Tupac a impressionné Too $hort par son processus d'écriture

Malgré les années qui passent, Too $hort garde un excellent souvenir de ses sessions studios avec Tupac. En interview pour HipHopDX, le rappeur de 57 ans a pris le temps de revenir sur ses meilleurs moments de studio, évocant tout particulièrement la manière assez impressionnante dont travaillait Pac.

"Je sais que des millions de personnes ont déjà parlé de Tupac mec. Il écrivait des rimes aussi vite qu'il pouvait écrire des mots. Par exemple, j'écris une rime : j'y pense, je l'écris, je prends le temps de raconter une histoire. [...] Mais lui, il écrivait juste super vite et disait : "C'est bon, je suis prêt à entrer en cabine". Et je me disais "Mais quoi ? Il ne peut pas être déjà prêt !". C'était tout simplement génial."