Generations présente la compilation "Generations Street"

Avec Leto, SLK, Fresh La Douille, Josas, Harley ou encore HD La Relève.

Generations a toujours été un artisan du hip-hop. A ce titre, si nous sommes avant tout une radio et un média, nous aimons aussi présenter des artistes qui nous tiennent à coeur. Cela a été le cas de nombreuses fois dans le passé, ce sera toujours le cas dans le futur. Mais place au présent. Et le présent, c'est la sortie de la compilation "Generations Street" avec des artistes reconnus qui nous ont fait l'amitié de partager des inédits avec nous, spécialement pour ce projet, et des artistes dits "en développement" validés par Generations. Résultat, on retrouve des rappeurs comme Leto, SLK, Fresh La Douille, Josas, Harley ou encore HD La Relève sur ce projet enthousiasmant.

Découvrez le tracklisting complet de "Generations Street" : Leto "#BMB" HD La Relève "Comme eux" Reda "Tudo Bem" Hös Copperfield " Ruinart et Dompé" ZPK "Tour Eiffel" BHK 220 "Illégal" Harley "No Collab" JNR Slice "Maybach" Crystal "CMC" Dawa O Mic "Vivant" Mitch VLN "Caution" Fresh La Douille "La sauce" L'Allemand "Bête et méchant" So La Zone "Bête et méchant" Josas "J'entends bien" Saamou Skuu "Tiner" Bakari "Train de vie" SLK "Mental à kratos" Jayel "Everyday"

C’est HD La Relève qui a été choisi pour introduire ce beau projet. Il a dévoilé le tout premier extrait de la compilation "Générations Street" : "Comme Eux" le 3 novembre dernier. Un single bien bouillant joué pour la première fois lors du concert d’Hamza à Reims. Il est mis en images dans un clip en noir et blanc. Un morceau qui donne le ton au projet, qui est lui dévoilé dans son intégralité ce 24 novembre...