Hamza : des packs limités et inédits disponibles sur Uber Eats pour la sortie de "Drifté"

Le rappeur ne fait pas les choses à moitié pour promouvoir son nouveau single.

Il a enflammé l’Accor Arena ce mercredi 24 octobre. Lors de son passage à Paris dans le cadre de son "Sincèrement Tour", Hamza n’a pas fait les choses à moitié devant une foule en délire. Alors qu’il proposait à ses fans parisiens de monter dans un Uber pour découvrir son nouveau morceau "Drifté" désormais disponible, le rappeur belge régale de nouveau son public avec une nouvelle collaboration inédite avec Uber Eats pour la sortie de son single

Du 23 au 25 novembre de 12h à 22h, les fans d’Hamza pour dégainer leur application et commander deux packs exclusifs via un pop-up "Just Woke Up". Un menu inédit disponible sur Uber Eats afin de promouvoir "Drifté", qu’il dévoilait la vieille en exclusivité lors de son concert à Paris. Une campagne promotionnelle plus qu’inédite proposée seulement aux plus vifs d’entre nous, les packs étant limités à 300 exemplaires. 300 packs qui se composent d’un maillot en jersey exclusif à manches courtes ou longues, ainsi qu’un vinyle plus que limité de "Drifté". À retrouver également dans les deux packs, le CD de "Sincèrement" dédicacé par Hamza.

2 packs exclus pour la sortie de « DRIFTÉ » dispo demain à 12H sur @ubereats_fr pic.twitter.com/O237GBlTD8 — SAUCEGOD® (@HamzaSauceGod) November 22, 2023

Un très beau cadeau pour accompagner la sortie de "Drifté" qui est proposé entre 140 et 150 euros. Durant son concert parisien, Hamza en a profité pour dévoiler en exclusivité son nouveau morceau accompagné de son clip. Un clip réalisé par Ben Dorado qui est désormais disponible. Sur une production à l’influence pop, le rappeur propose à son public un titre particulièrement good vibes, de part son atmosphère romantique et sa captivante instrumentale signée Ponko et Hamza lui-même.