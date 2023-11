"ANGILINAZULI" : le projet commun qui va faire applaudir ton booty

Six morceaux auront suffit à Angie et Lazuli pour nous embarquer dans leur univers envoûtant, insolent et surtout très contagieux.

C’est une connexion qui va bien au-delà de la musique. L’une est une bad bitch au coeur sensible qui navigue entre rap et R&B, tandis que l’autre s’érige en préceptrice d’une musique à l’esthétisme léchée entre baile funk, reggaeton et trap à l’unique but de faire danser celles et ceux qui s’y reconnaissent. Elles s’appellent Angie et Lazuli et le 17 novembre, leurs deux univers combinés ont donné vie à "ANGILINAZULI".

Il n’est pas question ici d’un vieux surnom que l’on donne aux couples de célébrités américaines. Non. Angie et Lazuli, c’est un véritable coup de foudre sur tous les points, amical comme créatif. Dès leur première rencontre en décembre 2021, l’alchimie est déjà très présente entre les deux artistes. "Quelque chose nous a attiré l’une vers l’autre", raconte Angie au micro de Generations. Toutes les deux managées par Lola Levent, fondatrice de l’agence créative et label D.I.V.A., elles se découvrent l’une et l’autre sur scène pour la première fois lors d’un concert au Point Éphémère et la relation va rapidement évoluer. "On a fait une session au studio et c’était trop fluide, poursuit Lazuli. C’était un peu comme une évidence, comme si on s’était briefé avant". Au final, elles ressortent non pas avec un morceau, mais deux. Les prémices d’"ANGILINAZULI" se font déjà sentir.

Quand la magie opère

"Après la première session, on ne s’est jamais arrêté", avoue Lazuli. Pendant plus d’un an et en parallèle de la sortie de "Toketa" et de "L’Amoroso", leurs projets solos respectifs, les deux soeurs de coeur s’amusent en studio. Aux manettes de leurs sessions, Sutus, que l'on retrouve derrière les producteurs de Kalika, Lujipeka, Joanna ou encore Youv Dee et Still Fresh. "Il tapait dans le mille à chaque fois", avoue Lazuli. "Il est crazy ce mec", appuie Angie. Quand ils se rencontrent au studio, l'alchimie n'est plus en duo, mais en trio. "On arrive, on est mode 'Bon, c'est quoi les bails en ce moment', raconte la jeune chanteuse originaire de Bretagne. On se raconte nos vies, nos secrets et Sutus capte le mood directement". Lazuli poursuit : "Il y avait tellement un lâcher-prise et tellement pas d'attente dans ces sessions, qu'on prenait seulement du plaisir à faire de la musique".

"ANGILINAZULI" voit pourtant le jour, porté par "Booty Applaudit". Un single puissant teinté d'egotrip porté par gimmick entêtant qu'elles puisent dans le hit "Drop It's Like It's Hot" de Snoop Dogg et Pharrell Williams. Un hymne à se sentir libre et libéré, accompagné par un clip électrique. La magie opère et le public boit alors une véritable "potion magique". "Bébé" introduit le projet d'une main de fer, avec une énergie débordante et des passe-passe bouillants. Le tempo ralentit avec "Nintendo", deuxième single du projet où Angie et Lazuli jouent ici de leur sensualité contagieuse. Le romantique "Taxi" vient s'immiscer ensuite avant de balancer une grosse déflagration avec "Virage", suivi du doux et sensible "Caramel".

Six morceaux ensorcelants où Angie et Lazuli naviguent avec liberté sur des beats intenses et insolents, parfois suaves et voluptueux. Un remake de "Lady Marmelade" qui s'adresse à toutes les femmes. "Assumez-vous, libérez-vous et brillez !", ajoute Lazuli. Un projet qui manquait terriblement et qui n'a rien à envier à ceux portés par les gros noms du rap français.

Une liberté féminine

Leto et Guy2Bezbar, Koba LaD et Zola, Kalash Criminel et Kaaris, Tiakola et Gazo, les projets communs entre rappeurs dans le paysage musical français font fureur depuis plusieurs années, à l’exemple de leurs homologues américains comme Jay-Z et Kanye West, Drake et Future ou bien Travis Scott et Quavo. Mais qu’en est-il des femmes ? Si des collaborations entre artistes féminines voient le jour, notamment "Shoot" et "Ahoo" en 2021 avec Sally, Chilla, Joanna, Kanis, Alicia. et Vicky R ou encore Bianca Costa, Davinhor et Le Juiice, la proposition d'Angie et Lazuli résulte d'un véritable partage, une passion mutuelle qui donne lieu à une envie folle de créer grâce à une alchimie si forte. "On n'est pas juste des artistes féminines, on est aussi amies", avoue l'interprète de "Méchant".

La sororité ? Ce mot ne traverse même pas leur esprit tellement leur connexion est une évidence. Avec Lola Levant et l'équipe de D.I.V.A. à leurs côtés, les deux femmes avancent en confiance dans ce rap game semé d'embûches : "Si on peut être une inspiration, pousser des filles, être un soutien, franchement, c'est trop bien", conclut Lazuli.

Avec "ANGILINAZULI", une porte est véritablement en train de s’ouvrir. À l’instar de Nayra qui sort son projet "Riah" le même jour, les femmes dans le rap font désormais ce qu’elles veulent, quand elles veulent et comme elles veulent. C’est donc ça, la liberté et Angie et Lazuli l’ont très bien compris.

Laura MARIE