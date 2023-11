ISK sur sa mère : "Qu'elle soit fière de moi, c'est ma plus grande fierté"

À ses débuts dans le rap, la mère du rappeur ne voyait pas ça d'un bon oeil.

Du haut de ses 20 ans, ISK vient de sortir son quatrième album. Intitulé "LDLG" ou bien "L'art de la guerre", le rappeur du 77 propose à son public dix-sept morceaux dont cinq invités : Leto, ASHE 22, Kalash Criminel, Niro et Lyna Mahyem. Un projet qui succède à "Racines" sorti en juin 2022, où ISK prouve une nouvelle fois son aisance, sa puissance et sa capacité à déverser du sale.

Pour l'occasion, il était l'invité de "My G", émission présentée par Jefferson. Il s'est notamment confié sur sa mère et la vision qu'elle a du rap.

"Quand tu te décides vraiment de te mettre à fond dans le rap, elle est d'accord avec ça ?", demande notre animateur à ISK. "Au début, non pas trop, avoue-t-il. C'était compliqué de l'annoncer mais je n'ai rien fait dans le dos. La première fois que je suis allé en studio, je l'ai dit. Au début, je ne voulais pas lui faire écouter mais après j'ai sorti mon premier clip et elle était obligée de tomber dessus". Il poursuit : "Avec le temps, elle est fière de tout ça. Elle est même venue au concert. J'avais une date à Bordeaux, elle est venue jusqu'à Bordeaux ! Elle est fière et le fait qu'elle soit fière, c'est ma plus grande fierté. J'ai réussi à m'en sortir grâce à ma passion et elle kiffe".

Après plus de cinq ans de carrière, la peur a laissé place à la fierté... mais toujours en observant d'un oeil attentif de maman : "Elle est toujours un peu réticente, le monde, la musique... elle n'aime pas trop. Mais à partir du moment où ma mère est contente, je suis plus contente qu'elle".

L'intégralité de l'interview d'ISK par Jefferson est disponible ci-dessous.