50 Cent se moque de l'affaire entre Diddy et Cassie

Il révèle également des détails étranges.

C'était l'énorme nouvelle de la semaine dernière : Cassie déposait une plainte pour viol et violences à l'encontre de son ex-boyfriend Diddy. Dans la plainte, elle donnait énormément de détails très sordides sur la manière dont Diddy l'aurait frappée, violée, donnée à d'autres hommes, la plongeant dans al drogue et la dépression. Une histoire qui fait froid dans le dos, mais qui a été réglée rapidement puisque les avocats des deux parties se sont mis d'accord pour un "arrangement à l'amiable" (en gros, Diddy a payé une grosse somme en dédommagement pour ne pas aller jusqu'au procès).

Et s'il y en a bien un que cette histoire fait rire, c'est 50 Cent. Le rappeur déteste Diddy depuis longtemps et n'a pas pu s'empêcher d'aller de ses commentaires concernant l'affaire. Dans un post Instagram supprimé depuis, l'ex-boss du G-Unit avait simplement écrit : "il a vraiment lâché la thune super vite" (ce qui sous-entend que pour lui, il est bien coupable). Il a également posté une image sur twitter, dans laquelle on peut lire : "si je t'envoie ça, ça veut dire que je veux mon argent avant demain. Je n'attendrai pas jusqu'à lundi", rajoute-t-il en légende, avec le site du merch G-Unit.

50 Cent avait d'ailleurs déjà parlé de cette sombre histoire par le passé, en 2010 pendant l’émission Shade 45. Ses commentaires ont ressurgi sur le Web, et confirment ce qu'a pu dire Cassie dans sa plainte, notamment au sujet d'une Cassie souvent filmée pendant ses rapports sexuels, avec Diddy où ceux qu'il a décidé d'inviter. Des photos qui, à l'époque, circulaient même dans les rues de New-York où des galériens essayaient de les revendre à la presse people notamment.

Une histoire qui est chaque jour un peu plus sordide...