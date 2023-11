Zola et Koba LaD annoncent un album commun

Une annonce sur scène qui a secoué le public.

Samedi 18 novembre, en plein Zénith de Zola à Paris La Villette, une annonce inattendue a secoué le public. Le rappeur a dévoilé sur scène la préparation d’un futur album en commun avec Koba LaD.

🚨🚨 KOBA LAD x ZOLA !



UN PROJET EN COMMUN ARRIVE BIENTÔT 🔥 pic.twitter.com/STDJPPOJNC — Midi/Minuit (@midiminuit__) November 18, 2023





Meilleurs ennemis et maintenant meilleurs amis ? Qui aurait pu prédire une collaboration entre Zola et Koba LaD ? De rivaux à partenaires, les deux rappeurs de la même génération ont explosé sur la scène musicale à peu près au même moment. Koba LaD avec son premier album "VII" en septembre 2018 et Zola avec "Cicatrices" en avril 2019. Cependant, la suite de l’histoire n’est pas aussi rose. Les deux artistes se sont mis en concurrence, et une série de clashs, de piques ont affecté leur relation.

À ce moment-là, personne n'aurait imaginé que les deux rappeurs pouvaient collaborer ensemble. Hier sur scène, le public n'en revenait pas.

Koba LaD & Zola viennent d’annoncer un album commun direct du Aenitj de ce dernier ! pic.twitter.com/PCFVLRCKrh — HipHopDX France (@HiphopdxFR) November 18, 2023

"Ça, c’est aussi le rap français. Il y a des guerres, mais aujourd’hui c’est l’union. Préparez-vous parce que ça va être chaud", explique Zola sur scène. Aucune date officielle n’a encore été dévoilée, mais on a déjà hâte de découvrir cette fusion.