Shay : les chiffres fous de "Sans coeur"

Son dernier son affole les statistiques.

Le projet se rapproche pour Shay… et les chiffres de son dernier extrait "Sans Cœur", sorti le 10 novembre en feat avec Niska, démontrent l’attente grandissante des fans. L’alchimie et la connexion entre les deux artistes semblent en effet ravir les auditeurs et affolent les statistiques : plus de 2 500 000 streams en seulement 1 semaine. Encore plus impressionnant, l’artiste belge se retrouve à la cinquième place du top 10 de la Snep, une première pour une rappeuse francophone depuis 2006. Le record était détenu par Diam’s avec "Confessions nocturnes" en feat avec Vitaa (N°8), "Jeune demoiselle" (N°4), et "La boulette" (N°1). Une sacrée performance donc.

“Sans cœur” de @shayizi débute à la 5ème place sur le classement @snep. @shayizi est la première rappeuse francophone à faire ses débuts dans le top 10 depuis 2006 avec 2 662 118 millions de streams. pic.twitter.com/FvyRMJi4nN — Shay Charts (@Shaycharts) November 17, 2023

Avec "Sans Cœur", il s’agit de la deuxième collaboration pour les deux rappeurs après le hit "Liquide" en 2019. 24 heures avant sa sortie, le son avait déjà fait le meilleur démarrage pour une rappeuse sur Spotify avec plus de 220 000 streams. La sœur de Le Motif avait également présenté le clip très sensuel qui compte aujourd’hui plus de 2 millions de vues. Il est toujours numéro 1 des tendances musique Youtube.