Busta Rhymes dévoile le tracklisting de "Blockbusta"

L'album sort le 24 novembre.

Après les trois noms des producteurs ayant participé à la création de ce projet, c'est désormais la tracklist entière de l'album que Busta Rhymes vient de dévoiler. Très attendu, "Blockbusta" comprendra 19 titres inédits du rappeur new-yorkais, dont une multitude de featuring. Parmi eux, Quavo, Bia, Young Thug, Blxst, Yung Bleu, Coi Leray, Da Baby, T-Pain, Burna Boy, Chris Brown, Shenseea ou encore Kodak Black. Un très beau casting venu du monde entier et qui mélange de nombreux univers musicaux, entre rap, afro, R&B ou bien dancehall. De quoi nous laisser présager un album aux sonorités variés !

Tous ces featuring s'ajoutent donc aux très gros noms annoncés à la production : Swizz Beatz, Pharrell Williams et Timbaland. Cet album risque bien d'être une véritable réussite, à l'image de son nom ! Rendez vous la semaine prochaine, le 24 novembre pour le découvrir...

"Blockbusta" sera le onzième album du rappeur, plus de trois ans après "Extinction Level Event 2 : The Warth of God". En parallèle, Busta Rhymes est toujours en tournée mondiale aux côtés de 50 Cent pour les 20 ans de "Get Rich' or Die Tryin". Cet été, Waka Flocka Flame lançait d'ailleurs un appel aux deux rappeurs new-yorkais, affirmant que "la culture a besoin d'un album commun" entre eux. Un souhait auquel les concernés n'ont pas répondu, du moins pour l'instant...