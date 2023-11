Jul : découvrez le trackliting de "La route est longue"

Le nouvel album du Marseillais sortira le 8 décembre.

Jul ne fait jamais les choses à moitié. Il a annoncé son nouvel album, "La route est longue" par surprise et ne laissant pas le temps à ses fans de respirer, il a aussi dit que ce projet sortira le 8 décembre prochain. Voilà maintenant que les choses s'accélèrent un peu plus puisque le Marseillais vient d'en dévoiler le tracklisting et la prestigieuse liste de ses invités parmi lesquels on retrouve SDM, Tiakola, Alonzo, PLK ou encore Naza.