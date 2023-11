So La Lune : découvrez le tracklisiting de "L'enfant de la pluie"

Le premier album du rappeur lyonnais est prévu pour le 8 décembre prochain.

En 2022, il n'a pas chômé, se frayant ainsi un chemin parmi les rappeurs émergens les plus prometteurs. Après la sortie de sa mixtape "Fissure de vie" et de plusieurs EPs, So La Lune enchaîne les collaborations en cette nouvelle année. Caballero & JeanJass, 8ruki, Bakari, Lujipeka ou encore Roshi, Cheu-B et Favé, le rappeur lyonnais s'est illustré partout, tout en préparant la sortie de son prochain projet. Début novembre, c'est enfin officiel : So la Lune va dévoiler son tout premier album.

Annoncé via la sortie de son freestyle "12TSUKI8NICHI", l'interprète de "Rodé" balance cette semaine son titre, sa cover ainsi que sa tracklist. Le premier disque de So La Lune s'intitule alors "L'enfant de la pluie" et est prévu pour le 8 décembre prochain. Il contient 18 morceaux dont deux featurings : Khali et SCH. Ce dernier avait déjà convié le Lyonnais précedemment sur le titre "Transmission Automatique". La pochette, réalisée par G. Gomez a été shooté pendant le voyage de So La Lune au Japon au début de l'année.

"L'enfant de la pluie" n'arrivera pas seule puisque le rappeur a prévu de défendre son album à l'occasion d'une tournée. Elle passera par Bordeaux, Bruxelles, Toulouse ou encore Genève et Nantes pour se conclure au Zénith de Paris.

Découvrez le tracklisting complet de "L'enfant de la pluie" :