Shay réalise le meilleur démarrage pour une rappeuse sur Spotify avec "Sans Coeur"

Son featuring avec Niska bat des records 24 heures seulement après sa sortie.

La température monte petit à petit, à mesure que Shay nous dévoile les secrets de son troisième album. Relativement discrète dessus alors qu’annoncé pour l’année 2023, la rappeuse belge vient de dévoiler vendredi 10 novembre un nouveau single. Un premier featuring intitulé "Sans Coeur", qu’elle interprète avec Niska et qui bat déjà des records.

Quatre ans après le délicieux "Liquide", les deux artistes remettent le couvert avec cette collaboration extrêmement sensuelle produite par Shay elle-même et Jo A Touch. Dès sa sortie, le titre fait des ravages et l’interprète de "PMW" réalise alors le meilleure démarrage en l’espace de 24 heures pour une rappeuse sur Spotify France. Le morceau comptait 221 100 streams à ce moment-là et cumule à ce jour plus de 780 000 écoutes sur la plateforme de streaming.

Le clip dévoilé dans la même journée fait aussi une belle première impression auprès du public. Réalisé par Guillaume Doubet, il reprend la même recette que le visuel de "Liquide", jusqu’au choix du réalisateur et débute avec 505 000 vues en 24 heures et 1,1 million en deux jours. Le clip de "Sans Coeur" devient alors son meilleur démarrage de l’année 2023. Un record historique pour Shay après la sortie de "DA", "Jolie Go et "Commando", même si la pote de Damso conserve tout de même le mystère que le titre, la cover et la tracklist de son album.