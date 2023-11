Jul annonce son nouvel album, "La route est longue"

Son deuxième projet de l'année.

Jul va ravir ses fans pour la fin de l’année. Le rappeur marseillais a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il sortira un nouvel album intitulé "La route est longue". Le projet verra le jour le 8 décembre prochain. Il s’agit de son 28ème album depuis le début de sa carrière, et déjà le deuxième de cette l’année.

Un projet très attendu qui comprendra "J’fais que danser", le single entraînant qu’il avait sorti le 3 novembre dernier, avec un clip tourné dans la cité phocéenne. "Je vous ai préparé un beau pack pour l'album, en précommande sur doretdeplatineshop.com. J'vous aime ma team en or. Et merci pour la force." a indiqué l’interprète de "J’oublie tout" sur ses réseaux sociaux.

🚨🚨 JuL annonce la sortie de son nouvel ALBUM !



"LA ROUTE EST LONGUE"



📆 8 DÉCEMBRE



Cover : pic.twitter.com/R74Hu04hTV — RAPLUME (@raplume) November 10, 2023

Un nouvel album qui confirme le statut du rappeur marseillais comme une véritable machine à tubes, et l’un des artistes les plus productifs de France. Son dernier album "C’est quand qu’il s’éteint", sorti en juin 2023, a rapidement été certifié disque de platine, le mois suivant, et a occupé la première place du classement des albums français pendant trois semaines consécutives. On verra si son nouveau projet "La route est longue" en fera autant.