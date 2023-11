Le prochain son d’Hamza en exclu avec Uber

Découvrez "Drifté" lors d'un trajet gratuit à bord d'une Tesla Model X électrique !

Un nouveau son d'Hamza en exclusivité, ça vous dit ? Justement, les Parisiens, c'est votre jour de chance ! Actuellement en tournée de le cadre de son "Sincérement Tour", Hamza défend son dernier album depuis près de neuf mois. Sorti le 17 février, il réalisait un démarrage des plus fous avec ce troisième projet, faisant même réagir Booba. Alors qu'il doit passer par Paris le 22 novembre prochain à l'Accor Arena, le rappeur belge en profite pour réaliser une belle campagne marketing avec Uber pour la promotion d'un tout nouveau single.

Intitulé "Drifté", les habitants de Paris et de la petite couronne auront la chance de pouvoir réaliser un trajet gratuitement avec l'application pour découvrir en exclusivité le nouveau morceau d'Hamza. "Oui, c'est incroyable et oui, c'est réel", précise Uber dans un communiqué. L'interprète de "Codéine 19" te donne donc rendez-vous les 17, 18 et 19 novembre entre 12h et 22h pour le trajet de ton choix en sélectionnant l'option "Uber Drifté".

Et ce n'est pas tout. Pas question de découvrir le nouveau single d'Hamza dans une voiture lambda. Le client aura la chance de monter à bord d'une Tesla Model X électrique pimpée pour l'occasion à l'image du single. Uber précise quand même pour les plus fous qui espèrent rester le plus longtemps possible à bord de la voiture : "Ne commence pas à vouloir apprendre les paroles par coeur et à rester des heures dans la Tesla Model X, les chauffeurs sont gentils mais une fois la course terminée, il faudra sortir".

Un confort ultime pour une découverte inédite, qui n'est pas s'en rappelé la collaboration de PNL avec Uber en 2019 pour la sortie de leur troisième album, "Deux Frères".