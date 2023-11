Offset performe avec son fils sur "On The River"

Un extrait de son dernier album.

C'est probablement la vidéo la plus mignonne que vous verrez aujourd'hui. C'est avec son fils dans les bras qu'Offset a répondu présent à l'invitation de Vevo pour interpréter l'un de ses morceaux dans leurs studios new-yorkais. Tenant fermement contre lui le petit Wave âgé de deux ans, le rappeur d'Atlanta livre une très belle performance de son titre "On The River" extrait de son dernier album "Set It Off". Et vu la réaction du plus jeune fils d'Offset et Cardi B à la fin de la performance, on peut dire qu'il est plutôt fan de la musique de son père !

Sorti le 12 octobre dernier, "Set It Off" est le deuxième album d'Offset, plus de quatre ans après "Father of 4". On y retrouve 21 titres, dont des collaborations inédites avec Travis Scott, Mango Foo, Don Toliver, Future, Chloë, Young Nudy, Latto et bien évidemment sa chérie Cardi B à deux reprises. "On The River" est le morceau d'introduction du projet, un titre court mais puissant.

Cet album sort après de long mois de teasing et la perte d'un être cher à Offset : Takeoff. Une disparition brutale qui fêtait d'ailleurs son triste premier anniversaire il y a quelques jours, permettant à Set de rendre un nouvel hommage à son ami sur Instagram.