Lacrim fait un (gros) retour surprise

Avec un EP de 4 titres et 2 clips.

Lacrim a pris tout le monde par surprise cette nuit et surtout n'a pas attendu le sacro-saint vendredi pour mettre en ligne un EP dont il avait vaguement parlé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il s'agit du projet "Sale Epoque" qui contient quatre morceaux dans lesquels on (re)découvre un artiste et un homme mature qui a su prendre du recul pour poser un un regard glaçant sur la société moderne. S'il n'a rien perdu de sa hargne, il la canalise et la dirige sur des sujets brûlants d'actualité avec toujours une plume aussi acérée.