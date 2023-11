Tory Lanez fait sa promo depuis la prison

Il annonce un nouveau projet.

Même en prison, Tory Lanez parvient toujours à trouver un moyen de rester en contact avec ses fans et sortir de la nouveauté. Quelques semaines après un message vocal partagé sur ses réseaux sociaux pour rassurer sa communauté sur son état, le rappeur canadien partage cette fois quelques nouvelles concernant son prochain projet. Il s'agira de la version deluxe de son avant-dernier album "Alone at Prom". Une version augmentée du projet qui sortira donc le 17 novembre prochain, quasi deux ans pile après celle de l'album initial. Et une nouvelle fois, l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un clip pour le très beau morceau "The Color Violet".

THE COLOR VIOLET … ALONE AT PROM DELUXE … NOVEMBER 17 ☔️ pic.twitter.com/rmQPW6dQHN — Tory Lanez (@torylanez) November 6, 2023

Enfin une bonne nouvelle pour Tory Lanez qui semble en ce moment abonné aux galères. Condamné à dix ans de prison ferme pour avoir volontairement tiré sur Megan Thee Stallion en 2020, le canadien a par deux fois tenté de réclamer une mise en liberté ces derniers mois, en vain. Pour le juge, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, Tory représente toujours un danger pour la population, d'où la volonté de le garder incarcéré. Pas de répit donc pour le rappeur qui devra bel et bien purger sa peine.