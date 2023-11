Maes est le rappeur du 93 le plus écouté sur Spotify

Il est suivi de près par Gazo.

Si côté relationnel, ce n’est pas trop ça, côté musique, Maes s’en sort très bien. Le rappeur de Villepinte a dévoilé récemment un tout nouveau single, "Akatsuki". Un titre qu’il dévoile presque cinq mois après le dernier, "Méchant". Alors qu’il continue son clash interminable avec Booba, l’interprète de "Fetty Wap" prend une pause pour se féliciter de ses statistiques sur Spotify.

Sur les réseaux sociaux, Midi/Minuit a établi un classement des rappeurs français originaires du 93 les plus écoutés de l’histoire sur la plateforme de streaming. Avec l’aide de Viberate, société de données musicales qui génère des analyses de l’industrie, le média a ainsi réalisé un Top 10, que Maes domine avec 2,2 millards de streams. Derrière lui, Gazo le suit de très près avec 2,1 millards d’écoutes. En troisième position, c’est Vald qu’on retrouve avec 1,4 milliards de streams. Tiakola et Kaaris ferment le Top 5 avec respectivement 1,4 milliard et 1,3 milliard d’écoutes Spotify. Le classement se poursuit ensuite avec Sofiane (1,2 millard), Freeze Corleone (1,1 milliard), Hornet La Frappe (921 millions) et Dinos (821 millions). Il se clôture avec Landy et ses 735 millions d’écoutes.

Alors qu'il annonçait récemment la fin de sa carrière, Maes, fier de sa position, a bien sûr relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux, accompagnant la publication d’un : "Número uno". Un classement qui ne manquera sûrement pas de faire réagir Booba.