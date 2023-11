Tayc et Dadju vers un projet commun ?

Après les clashs, les deux chanteurs ont vidé leur compte Instagram pour ne laisser que deux intrigants émojis.

Depuis plusieurs semaines, Dadju et Tayc se lancent des pics sur les réseaux sociaux. Un clash dont les raisons sont assez floues, qui laissent le doute planer quand un éventuel prank de la part des deux artistes. Car désormais, les chanteurs jouent avec les nerfs de leur public après avoir effacé l’intégralité de leurs contenus sur Instagram, laissant simplement deux emojis en bio : un arbre et un goutte de sang.

Pourtant, le beef semblait réel, avec un premier pic de la part de Tayc. En plein concert, l’interprète de "Dodo" a délibérément visé Dadju en disant : "On n’a pas eu besoin de grand frère nous !" Une référence à Gims bien sûr, que Dadju n’a pas laissé passer, répondant du tac au tac à son tour sur les réseaux. "Au final, un Roi, il n’en restera qu’un", lâchait-il à Tayc. Les hostilités ont repris de plus belle quand Tayc a publié deux stories en s’adressant au chanteur franco-congolais : "Aujourd'hui il n'est PLUS RIEN pour moi", balançait l’artiste.

Alors, est-ce que tout ça est une mascarade ? Un coup monté pour faire croire aux fans que les deux chanteurs ne se supportent plus ou que la rivalité grandissante est trop forte ? Un coup marketing très fort si c’est le cas. En tout cas, si un projet commun arrive, on ne cachera pas notre joie…