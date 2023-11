Booba est "un génie" pour Grand Corps Malade

Grand Corps Malade est actuellement en pleine promotion de son dernier album, "Reflet" sorti le 20 octobre dernier. A cette occasion le slameur est passé voir GQ et a donné son avis sur le rap français. Quand est arrivé le tour de Booba, GCM n'a pas fait semblant et a laissé parler toute son admiration pour le Duc.

"Booba, je l'ai connu et je l'ai beaucoup aimé. J'ai saigné son premier album alors que ce n'était pas encore Booba mais Lunatic, quand il était encore avec Ali. L'album s'appelait "Mauvais oeil", on était en 1999. C'est un album que j'ai saigné, là c'est vraiment le pur hip-hop. Pas facile, pas du tout commercial, ça chantait pas dans les refrains. Mais par contre avec des prods lourdes, des textes hyper denses, hyper forts, hyper bien écrits donc Booba-Ali, 99, c'était du lourd. Après, "Temps mort", le premier album solo de Booba, super fort. Mais depuis Booba a vraiment su évoluer. C'est un des premiers à avoir utiliser l'auto-tune et à en avoir fait un art. Il l'a vraiment bien utilisé. Tout le monde a pompé juste après lui."