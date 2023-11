Young Thug : découvrez son impressionnante transformation physique

Une nouvelle photo de lui au tribunal a été dévoilé.

Voilà plus d'un an et demi que Young Thug est incarcéré pour sa supposée culpabilité dans toute l'affaire autour de son label YSL. Si le procès n'a officiellement toujours pas débuté, Thugger est quasi tous les jours en audience au tribunal pour assister à la sélection du jury. Des moments régulièrement partagés dans les médias américains et sur les réseaux sociaux, qui ont même déjà suscité de l'inquiétude auprès de ses fans. Et c'est le cas encore aujourd'hui, puisque l'un des derniers clichés du rappeur nous montre clairement sa transformation physique.

Cette nouvelle photo de Young Thug depuis la prison devient virale sur internet 😳 pic.twitter.com/DnUcfgT6UG — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) November 1, 2023

Pour les internautes, si Young Thug a pris du poids, c'est parce qu'il a été forcé depuis son incarcération d'arrêter la drogue et autres substances nocives. Un mal pour un bien, qui signifie que le rappeur d'Atlanta est probablement sevré. D'autres s'amusent au contraire de cette transformation, notamment en la comparant à celle de Gunna à sa sortie de prison en début d'année.

Ptdrrrr young thug a pris la graisse que gunna a laissé en prison pic.twitter.com/WApzfX3Qm5 — Skeudi〽️ (@skeu_di187) November 1, 2023

Quoi qu'il en soit, toute nouvelle de Young Thug est bonne à prendre. En espérant pour lui que son procès démarre très bientôt et qu'il puisse enfin être fixé sur son sort, qu'il estime d'ailleurs positif.